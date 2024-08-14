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高林財報／綠電投資效益亮眼 上半年獲利年增35%

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

高林（2906）公布半年報，上半年營收達43.56億元，年成長14.9%，稅後淨利4,028萬元，年成長35.5%，每股盈餘0.19元。

高林表示，由於集團轉投資（包括雲豹能源）對股東權益的效益逐漸顯現，截至今年上半年公允價值衡量的金融資產未實現利益為2.11億元，公司淨值提高至16.53元。展望下半年，旗下貿易百貨、精品零售、醫療生技及綠能事業接續進入銷售營運主要季度，看好業績表現與獲利將持續成長。

高林持有51%的子公司高明能源的彰濱2.5MW E-dReg儲能場已完成上線，全年可貢獻集團2,400萬元營收。此外，與和潤電能及力麗集團子公司共同開發的愷蘭電力50MW E-dReg儲能案場，高明投資1.35億元並取得15%之股權；考量AI、資料中心及半導體等對再生能源的需求強勁，愷蘭電力位於宜蘭的大型儲能案場預料將加速併網。

高明能源除了自行籌設光電與儲能案場，也積極參與統包建置工程及維護，目前工程方面建置總量達33MW，亦將創造數億元長期穩定的營收來源，可望進一步推升高林集團收入增長動能。

高林日前公布7月營收亦有不錯表現，月營收8.12億元，年成長22.68%。累計前七月營收51.67億元，年增16.1%。

營收

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