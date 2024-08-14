餐飲股掛牌潮 下月啟動

餐飲股IPO潮來了，群雄並起。隨著疫後餐飲市場熱絡，加上上市櫃公司更容易進行人力招募，不少知名餐飲集團將陸續上市櫃，王座（2751）、三商餐飲、全家餐飲、築間等9月起可望接棒掛牌，族群掛牌列車將一路開到年底。

即將掛牌的餐飲業者中，包括擁有知名餐飲品牌「段純貞」及「京都勝牛」等的王座將在9月上旬上櫃，以牛肉麵起家的老牌餐飲三商餐飲，本月初已經證券交易所上市審議會通過，預計要在今年第4季掛牌。

另，以大戶屋為主力品牌的全家餐飲也已在8月6日通過上櫃審議，力拚今年掛牌，而火鍋霸主築間則是預計9月送件申請上櫃。

王座昨（14）日舉辦掛牌前業績發表會，董事長王耀輝表示，為持續壯大台灣餐飲市占率，預計台灣每年新開直營店家數約八至十家，並以「橋村炸雞」品牌開啟台灣餐飲市場加盟業務，且持續擴展「段純貞」與「京都勝牛」兩大品牌海外再授權業務。

三商餐飲第2季合併營收15.97億元，季增4.7%、年增12.21%，單季稅後純益1.12億元，年增近77.42%，每股純益1.85元；累計上半年營收31.23億元，稅後純益1.86億元，年增55%，每股純益3.08元，已逼近去年全年EPS的3.11元，表現相當亮眼。

預計9月遞件申請上櫃的築間目前在國內共有十個集團品牌聚落，總店家數達183家，下半年將持續品牌展店的推進，擴大海內外布局，貢獻業績穩健成長。