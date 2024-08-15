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貶值受惠股 盤面焦點

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

新台幣美元匯率近來雖短線走揚，但今年來仍呈貶勢，激勵以外銷出口導向為主的科技股、機器人與工具機族群、製藥業等，包括聯電（2303）、直得、大亞等貶值受惠股，近來股價強勢表態，成為市場矚目焦點。

新台幣兌美元匯率，累計今年來至昨（14）日共貶值逾5%、收32.304元，日前最高一度貶至32.93元。雖然近來止貶回升，不過仍激勵台股盤面相關貶值受惠股表現強勢。特別是以外銷出口導向的科技股如聯電、緯創、元太、華碩；機器人與工具機相關的直得、和椿、福裕；其他相關的大亞、美時、藥華藥等，近來股價均強勢表態。

值得注意的是，自動化與機器人系列大展將於8月21至24日開展，使得相關族群成為近期盤面交投亮點。如直得股價已連三個月上漲，本月漲幅達13.9%，表現相當強勢亮眼。

法人指出，觀察直得各主要銷售地區接單狀況，中國大陸、南韓、新加坡等地需求熱絡，歐、美等地需求持穩。此外，工具機相關訂單數量雖在低點，但客戶庫存不高，且陸續有急單，有利整體營運表現。

科技股在新台幣貶值效應下，受惠產品競爭力提升及出口收入增加，成為市場投資焦點之一，如全球主機板與筆電大廠華碩、成熟型半導體晶圓代工大廠聯電、AI伺服器大廠緯創、電子紙大廠元太等，均成為重要受惠個股。

新台幣 科技股 美元匯率

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