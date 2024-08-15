聽新聞
test
0:00 / 0:00
就市論勢／AI伺服器鏈 需求熱
盤勢分析
美國7月生產者物價指數（PPI）年增率2.2%，低於市場預期的2.3%及前值2.7%。然華爾街普遍認為，PPI的下降尚不足以推動9月降息。與利率政策相關的通膨數據，包含CPI、零售銷售及初領失業救濟金等，是否能符合市場期望呈溫和降溫。此外，地緣政治衝突能否有效緩和，將是股市能否延續上漲的關鍵。
美股近一周強勁反彈，其中這波修正中跌勢最大的費半指數，上周強彈11.6%。除日銀後續將暫緩升息，緩解資金去槓桿壓力外，科技股的基期在這波修正被壓低，也是驅使資金流入的因素。根據美銀統計，機構投資者上周淨買入60億美元，是近五周以來首次淨買入，且資金集中在科技與通訊服務類股，顯示市場抄底資金開始進場。
受美股反彈影響，台股上半周也呈現穩健上漲。先從技術面分析，大盤已觸及8月2日空方缺口22,465至22,141點。此處同時也是季線22,391點重疊位置，因此在技術型態有較強壓力。
分析資金面，近期台幣以自32.8的弱勢區間止貶回升，代表外資已回流台灣。現貨市場中，電子權值也能看到外資買超，但從8月6日止跌以來，外資在台股淨買超僅116億元。若搭配外資在期貨未平倉部位，截至昨（14）日淨空單仍有3.3萬多口，顯示操作仍偏保守。
投資建議
鴻海第2季法說，針對產業別第3季展望中，市場最關注的AI伺服器營收，今年動能以H系列為主軸，單靠H系列訂單便足以帶動在伺服器營收占比拉高至四成。且GB200仍預計在第4季出貨，意味AI伺服器市場需求強勁，有利供應鏈表現。
台股自19,662點波段低點反彈以來，AI伺服器供應鏈中，仍有許多高成長個股表現落後大盤，可留意後續補漲效應。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言