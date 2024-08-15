就市論勢／AI伺服器鏈 需求熱

盤勢分析

美國7月生產者物價指數（PPI）年增率2.2%，低於市場預期的2.3%及前值2.7%。然華爾街普遍認為，PPI的下降尚不足以推動9月降息。與利率政策相關的通膨數據，包含CPI、零售銷售及初領失業救濟金等，是否能符合市場期望呈溫和降溫。此外，地緣政治衝突能否有效緩和，將是股市能否延續上漲的關鍵。

美股近一周強勁反彈，其中這波修正中跌勢最大的費半指數，上周強彈11.6%。除日銀後續將暫緩升息，緩解資金去槓桿壓力外，科技股的基期在這波修正被壓低，也是驅使資金流入的因素。根據美銀統計，機構投資者上周淨買入60億美元，是近五周以來首次淨買入，且資金集中在科技與通訊服務類股，顯示市場抄底資金開始進場。

受美股反彈影響，台股上半周也呈現穩健上漲。先從技術面分析，大盤已觸及8月2日空方缺口22,465至22,141點。此處同時也是季線22,391點重疊位置，因此在技術型態有較強壓力。

分析資金面，近期台幣以自32.8的弱勢區間止貶回升，代表外資已回流台灣。現貨市場中，電子權值也能看到外資買超，但從8月6日止跌以來，外資在台股淨買超僅116億元。若搭配外資在期貨未平倉部位，截至昨（14）日淨空單仍有3.3萬多口，顯示操作仍偏保守。

投資建議

鴻海第2季法說，針對產業別第3季展望中，市場最關注的AI伺服器營收，今年動能以H系列為主軸，單靠H系列訂單便足以帶動在伺服器營收占比拉高至四成。且GB200仍預計在第4季出貨，意味AI伺服器市場需求強勁，有利供應鏈表現。

台股自19,662點波段低點反彈以來，AI伺服器供應鏈中，仍有許多高成長個股表現落後大盤，可留意後續補漲效應。