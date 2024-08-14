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估第3季iPhone出貨將季增33% 大摩按讚3台廠

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
大摩預估，第3季iPhone總出貨量約5,200萬支，季增33%、年增4%。美聯社
大摩預估，第3季iPhone總出貨量約5,200萬支，季增33%、年增4%。美聯社

摩根士丹利證券（大摩）在最新出具的「大中華科技硬體產業」報告中，以「人工智慧（AI）將驅動iPhone換機潮嗎」為題指出，隨Apple Intelligence引動的換機需求浮現，加上iPhone 16推出時的促銷方案帶動，將推升iPhone出貨量。在台廠中，大摩按讚鴻海（2317）、大立光（3008）、玉晶光（3406），均給予「優於大盤」評級。

大摩預估，第3季iPhone總出貨量約5,200萬支，季增33%、年增4%，優於過去三年第3季季增長11%-22%，其中包括600萬支iPhone 16、500萬支16 Plus、800萬支16 Pro、400萬支16 Pro Max。

大摩並預計，第4季iPhone 16出貨還將持續增長，帶動下半年16系列總生產量為8,500-9,000萬支，年增約5%（去年下半年15系列出貨8,300萬支）。

至於iPad，大摩對第2季出貨量仍維持原先預估，也就是出貨1,200萬台，季增4%，年增4%；第3季則預估出貨1,300萬台（包括新出款式），季增8%，但年減4%。

AI Apple iPhone 大摩 大立光 玉晶光 鴻海

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