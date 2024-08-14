台股重回22000點！美國CPI將公布 法人：還須留意2件事

受美股大漲激勵，台股今天重新站上22000點，法人認為，除晚間公布的美國消費者物價指數（CPI）之外，月底才公布財報的輝達，以及伊朗、以色列地緣政治風險也須留意。

台股今天上漲230.68點，收在22027.25點，成交值新台幣4094.91億元。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉接受電訪表示，台股財報申報今天截止，在輝達（NVIDIA）月底公布前，呈現多空消失的空窗期，在等待輝達財報前，仍需留意伊朗、以色列的動態，畢竟伊朗是石油生產國，一旦衝突擴大，將影響國際物價、通膨，進而影響股市。

黃國偉說明，美國7月生產者物價指數（PPI）增幅低於預期，顯示通膨壓力減緩；晚間公布的CPI增幅若略低於預期，仍有利美股走揚，但美股漲勢將可能較前一交易日趨緩，畢竟PPI的利多已先反映。

黃國偉指出，美國費城半導體指數在前波漲多回檔之際已跌破年線，所以這次反彈力道較強，但台股近期漲勢領先美股，所以今天的漲勢不如美股，尤其台股反彈已近月初重挫前的位置，仍是壓力區。

群益投顧分析師廖健佑接受電訪表示，美國公布CPI可觀察核心物價指數當中的房租部分增幅是否下降，但若CPI增幅下降太多，雖然通膨壓力下降，卻又有經濟衰退的疑慮。不過，因PPI已公布，預料CPI與市場預期應不至於差太遠。

三大法人今天合計買超219.16億元，其中外資及陸資買超248.99億元、自營商賣超74.04億元、投信買超44.21億元。

外資買超前10名，金融占5檔、ETF有3檔、電子股2檔，依序為聯電、元大台灣50反1（00632R）、開發金、元大台灣價值高息（00940）、華南金、玉山金、國泰臺灣加權反1（00664R）、鴻海、台新金、兆豐金；台積電則排在第21名。