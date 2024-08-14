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「黑色星期一」後台股已經過谷底？證期局：最近應該蠻穩定

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
台股8月經歷「黑色星期一股災」後，近日反彈向上，證期局局長張振山14日表示，「最近台股應該是蠻穩定的，投資要有信心」，並提醒投資人仍要注意風險。台股示意圖。本報資料照片
台股8月經歷「黑色星期一股災」後，近日反彈向上，證期局局長張振山14日表示，「最近台股應該是蠻穩定的，投資要有信心」，並提醒投資人仍要注意風險。台股示意圖。本報資料照片

台股8月經歷「黑色星期一股災」後，近日反彈向上，證期局局長張振山14日表示，「最近台股應該是蠻穩定的，投資要有信心」，並提醒投資人仍要注意風險。

張振山今日陪同金管會主委彭金隆視察彰銀南港分行友善分行，後續接受聯訪指出，台股有漲有跌很正常，針對台股近期小幅反彈，是否最壞情況已過？他認為，金管會會持續關注市場發展，在台股站上2萬點之後，市場波動難免，不管投資大小、標的如何，投資人都應該要了解潛在風險。

他強調，金管會一直持續關注市場發展，但只要美股波動，其他國際市場都會受到影響，不過台股近期蠻穩定，喊話投資人要有信心，但仍必須注意風險。

對於近期金管會針對突破國內ETF募集規模新紀錄的統一台灣高息動能（00939）、元大台灣價值高息（00940），對統一投信及元大投信開罰，基於廣告行銷有缺失，可能誤導投資人相信保本或保證獲利。

張振山強調，投信投顧公會自律規範有對投信業者廣告進行約束、要求，投信業者廣告行銷必須符合自律規範，投信投顧公會也會進行查核，若有發現投信公司違失，金管會都會依SOP處理，但他認為，台灣ETF市場的確有在成長，是否買氣過熱，如果以全球角度，台灣ETF範圍還算很小，金管會推動台灣成為亞洲資產管理中心，不僅針對被動式ETF，也希望投信商品更多元化。

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