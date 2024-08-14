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這2家上市公司未交財報 恐面臨下市危機

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
臺灣證券交易所14日最新統計，本國上市公司（不含金融保險公司）除廷鑫（2358）及昶虹（2443）外，均已申報2024年第2季財務報告；而這兩家公司也未公告第1季財報。圖／聯合報系資料照片
臺灣證券交易所14日最新統計，本國上市公司（不含金融保險公司）除廷鑫（2358）及昶虹（2443）外，均已申報2024年第2季財務報告；而這兩家公司也未公告第1季財報。圖／聯合報系資料照片

8月14日是上市公司（金控除外）申報2024年第2季財報最後一天，如未交出財報，恐面臨下市危機。臺灣證券交易所14日最新統計，本國上市公司（不含金融保險公司）除廷鑫（2358）及昶虹（2443）外，均已申報2024年第2季財務報告；而這兩家公司也未公告第1季財報。

證交所表示，本國上市公司應於2024年8月14日前公告申報第2季財務報告家數計903家（含創新板公司16家，不包括金融保險公司計34家，公告申報期限為113年9月2日），除廷鑫興業股分有限公司及昶虹國際股分有限公司無法如期出具財務報告外，餘均已完成申報作業。

證交所提醒投資人，從事股票交易前應參閱上市公司財務報告及相關資訊。相關財務報告資訊可至公開資訊觀測站之「財務報表專區」查閱，或至「基本資料專區」下載電子書。

上市公司 股票 證交所 財報

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