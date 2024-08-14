MSCI公布新名單 法人：可留意這族群短打

明晟MSCI公司13日公布第3季相關指數調整，台股在三大指數權重「兩降一平」，但護國神山台積電（2330）權重逆風調高至51.22%，法人評估，整體仍有利台股加權指數表現；新季度指數調整預計9月2日開盤生效，意即追蹤相關指數的被動型基金將於8月30日收盤前調整完畢，將使當天台股尾盤出現大幅波動。

台股於MSCI三大指數中，在全球標準型指數（MSCI ACWI）權重維持不變，新興市場指數（MSCI EM）權重下降0.32個百分點、亞洲（日本除外）指數（MSCI AC Asia ex Japan）權重下降0.18個百分點，調整後權重分別為1.98%、19.01%及21.94%。

MSCI台灣指數成分股中，本季度在全球標準型指數無新增個股，但台積電權重調整最多，上調至51.22%，較7月底50.33%、上季度公布的47.77%，分別增加0.89個百分點、3.45個百分點，至於權重調降最多的是台塑化（6505），從0.16%調降至零，等於從名單中剔除。全球小型指數成分股則新增晟銘電、聯鈞、德微科技、鉅祥、皇翔、皇昌、佳必琪、順藥、昇陽半導體、金麗科、所羅門、堤維西、昇達科、亞昕等14檔，剔除全家。

統一投顧董事長黎方國分析，雖台股在三大指數權重「兩降一平」，恐使部分外資資金流出，但調高台積電在MSCI台灣指數成分股權重，而台積電占集中市場加權指數權重高，有機會對台股指數加分。在小型股方面，本次新增標的主要是機器人、IP等股性較活潑個股，有機會在8月底前吸引想吃被動型資金豆腐的資金提前卡位，成為盤面焦點股。

除台股之外，觀察本次MSCI季度調整，以「MSCI全球新興市場指數」來看，此次權重調升最多的國家是巴西，權重增加0.63%，權重調降最多的國家是中國大陸，權重降低0.43%，其餘國家權重變化不大。

證交所表示，指數是市場表現的溫度計，可以反映台灣市場及產業的表現；證交所將持續積極推動優質企業上市，提升公司治理，建立良好的投資環境，以持續吸引國內外資金投入台股，擴大我國資本市場規模，進一步提升台灣國際競爭力。