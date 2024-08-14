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外資買超248億元 買超這檔逾6.9萬張最多、第二名是反向ETF

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股14日以22,027.25點，上漲230.68點。台股示意圖。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影
台股14日以22,027.25點，上漲230.68點。台股示意圖。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影

台股14日以22,027.25點，上漲230.68點，三大法人中被自營商賣超，外資則是買超248.99億元，以外資買賣超個股來看，買超冠軍為聯電（2303），外資大買6,9772張，其次是買超元大台灣50反1（00632R），外資賣超第一名則是元大美債20正2（00680L），其次為群創（3481）。

台股早盤以21,952.03點開出，上漲155.46點，大盤指數開高後衝上22,000點，一度拉升至22,155.29點，上漲362.72點，終場則是收在22,027.25點，上漲230.68點，漲幅1.06%。

三大法人買超219.16億元，包括外資買超248.99億元，投信買超44.22億元，自營商賣超（合計）74.04億元，其中自營商（自行買賣）賣超33.42億元，自營商（避險）賣超40.62億元。

權王台積電（2330）以951元開出後一度拉升至955元，終場收在948元，上漲7元，漲幅0.74%，收復月線；鴻海（2317）法說會前續漲，以185.5元收盤，上漲4.5元，漲幅2.48%；各類股表現上，鋼鐵股、塑膠股上漲逾1%，橡膠、汽車及營建股漲幅逾2%。

統計外資買超前十大個股依序為聯電、元大台灣50反1、開發金（2883）、元大台灣價值高息（00940）、華南金（2880）、玉山金（2884）、國泰臺灣加權反1、鴻海、台新金（2887）、兆豐金（2886）等；金融股占外資買超前十名中的5檔，ETF有3檔，包括反向型及高息型。

外資買超聯電69,772張，居買超個股第一名，連四買，也是前十大外資買超股中，2檔電子股之一，投信也是買超2,022張，連續18個交易日買超，股價以55.7元收盤，上漲0.9元，漲幅1.64%。

鴻海將在收盤後舉辦法說會，14日獲外資買超14,246張，投信買超1,023張，連四買；另外，台積電也獲外資買超7,991張，投信買超646張，連續32個交易日買超。

統計外資賣超前十大個股依序為元大美債20正2、群創、英業達（2356）、仁寶、台泥（1101）、南茂、復華富時不動產、彰銀（2801）、元大滬深300正2（00637L）、復華台灣科技優息（00929）等。

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