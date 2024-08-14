台股上漲230點 三大法人買超219億元
台股14日開高，收在22,027.25點，上漲230.68點，漲幅1.06%，成交量回升至4,094.91億元，三大法人買超219.16億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超248.99億元，投信買超44.22億元，自營商賣超（合計）74.04億元，其中自營商（自行買賣）賣超33.42億元，自營商（避險）賣超40.62億元。
台積電（2330）收948元，小漲0.74%，站上月線；聯發科（2454）、鴻海（2317）漲幅逾2%。鋼鐵、塑膠指數上漲逾1%，中鋼（2002）一度大漲至23.2元，收在22.7元，漲幅2.71%；台塑四寶中南亞（1303）表現最強，收在47.35元，漲幅3.27%，亞聚（1308）也上漲逾3%。傳產中汽車、營建、橡膠也強漲，和泰車（2207）大漲逾5%，收646元；皇翔（2545）納入MSCI全球小型指數，股價漲停鎖死。
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