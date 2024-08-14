台股上漲230點 三大法人買超219億元

最近股市殺聲隆隆，但過去跟現在不同的差異是，這次殺下來不只是融資斷頭，還有一個大部位是來自股票質押，而這些東西看似複雜又很混亂，其實總歸一個東西，那就是「維持率」，沒顧好就會殺死自己，控制得宜，就能賺到超額報酬。

2024-08-14 12:31