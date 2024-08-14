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股市長期上漲那大跌時為何不一把All In？ 狄驤：那是賭博而非投資

聯合新聞網／ 狄驤的資本主義求生筆記
台股。圖／聯合報系資料照片
台股。圖／聯合報系資料照片

長線來看，我們都知道股市未來一定會漲，那為什麼不要趁大跌一次買齊 All In？

這麼多年來，凡是剛踏入股市沒多久的投資人，都會問我類似的問題，而我的回答也很簡單，那就是請他實際上操作看看，就知道難點在哪裡...

如果沒辦法實際操作也無妨，只要靜下來思考並模擬一下自己會遇到的狀況，以及當下自己會如何反應就好。

例如，當你在自以為的低點 AII In，卻碰到進一步大跌的狀況，即使你知道未來某一天還會漲上來，但你當下能否承受住驚人的帳面虧損，以及心理壓力？

接著，如果你是天生神力，真的 AII In買到了最低點，隨著股市大幅反彈，碰到壓力後迅速回測，導致帳面獲利快速縮水時，你能否承受住這個波動？

不得不說，面對上述兩種狀況，大多數人都回答自己抱不住，如此才瞭解了分批進出的重要性，因為分批才能提高容錯率。

如果是一把 AII In就等於是破釜沉舟，這種做法也不是投資，而是賭博，且這種賭博的輸贏也來自於你的心理壓力，該狀況會導致你的勝率變得更低。

畢竟，許多投資人應該都有類似的經驗，有時看對方向，卻還是吞下虧損，主因就是心理壓力太大，承受不住洗盤的波動，往往是被洗出場後才看到股價大漲賣飛。

總之，我們在股海闖蕩，無論是賺錢還虧損，其實都是我們學習控制壓力的過程，只要控制得當，就能穩定獲利和在股海長存。

像是許多人選擇用定期定額，不斷平滑化持有成本就是很棒的方式，因為這種作法不會造成過大的情緒波動，更能長期持有。

相對的，擇時進場的投資人就更該學習控制壓力，才不會在頻率較高的過程中，作出不理性的操作。

像是要嚴守紀律避免自己重押，就能承受較大幅的市場波動，也能讓心情保持平穩，不讓感性操控自己的手指。

我們在短短一兩周，經歷了台股數千點的波動，大賺小賺、大賠小賠的投資人都有，如果你是賠錢居多的投資朋友，可以再看一次這篇文章，並回想自己經歷數千點波動時的操作，相信你可以汲取更多操盤經驗，在未來的操作上勢必也會更加穩定。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 狄驤的資本主義求生筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

台股 定期定額 賭博 風險

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