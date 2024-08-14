權值股領軍…台股漲230點收22,027點 台積電漲7元收948元

台股14日開高走高，終場收22,027.25點，漲230.68點、漲幅1.0%，成交金額4,094.9億元。另外，櫃買指數收漲1.2%。台積電（2330）收948元、漲7元。

美國最新公布的7月生產者物價指數（PPI）增幅低於預期，市場普遍認為FED 9月降息幾乎篤定。另外，台灣上市櫃7月營收表現亮眼，市場焦點逐漸回歸企業基本面。

綜觀台股盤面上，漲停家數9家、跌停家數0家、上漲家數616家、下跌家數達327家。

強勢族群多點開花，AI族群紛紛回彈，包括健策（3653）、日月光投控（3711）、創意（3443）、鴻海（2317）、智原（3035）、聯發科（2454）、勤誠（8210）、廣達（2382）、緯創（3231）等；矽光子族群的旺矽（6223）、穎崴（6515）、訊芯-KY（6451）、上詮（3363）、華星光（4979）等走高。

其他還包括，建材營造族群的皇翔、潤弘、新巴巴、遠雄、國產、國建等；汽車工業相關的和泰車、智伸科、東陽、裕隆、車王電；太陽能族群相關的鑫科、元晶、聯合再生、茂迪、中美晶等紛紛走揚。

法人分析，台股技術面短期轉佳，但中期反彈則面臨季線反壓，操作上仍須謹慎，建議投資人採取分批進場的方式，並汰弱留強。其中，台股面臨7月下旬整理平台型態，指數在22,000至22,400點間面臨壓力。

若要有效挑戰這一壓力區域，成交金額必須擴增至4,500億元以上，否則在成交量無法顯著擴增的情況下，台股大概率將維持整理格局。下檔則需關注21,200點附近的半年線支撐。

從盤面結構來看，近期帶動大盤反彈的權值電子股普遍進入整理階段，包括重要個股能否突破20日均線的反壓，將成為近期盤勢的關鍵因素。電子類股方面，市場焦點集中在光學、半導體設備、測試介面、機器人相關產業，以及被動元件等個別族群。

至於非電子類股，結構仍在持續調整，操作難度相對較高。目前較值得留意的族群包括工具機和自行車產業等，可能具一定的操作空間。