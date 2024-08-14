台積電收復月線供應鏈跟漲 弘塑飆新高、衝上1,800元

台積電（2330）董事會通過今年第2季將配發4元現金股利，且核准資本預算約296億1,547萬美元（約新台幣9,613.18億元），14日股價開高收復月線，一度衝達955元，台積電概念股也跟著大漲，尤其是千金股弘塑（3131），股價開高走高，一度衝達1,810元，寫下歷史新高，萬潤（6187）也一度亮燈漲停。

台積電董事會通過第2季營業報告書及財務報表，合併營收6,735.1億元，稅後純益2,478.5億元，每股純益9.56元；同時通過第2季股息，繼首季配發4元現金股利後，第2季維持4元股息，法人推估，台積電今年股息有望從16元起跳。

另外，台積電核准資本預算約296億1,547萬美元（約新台幣9,613.18億元），主要是因應市場需求預測及技術開發藍圖所制定的長期產能規劃，將用來建置及升級先進製程和先進封裝；建置成熟及／或特殊製程產能；廠房興建及廠務設施工程。

台積電ADR周二大漲2.8%，收在172.34美元，較台北交易溢價拉大為18.9%，台積電14日以951元開出，上漲10元，一度拉升至955元，上漲14元，一舉站上月線；台積電大漲，相關概念股也是上漲居多。

弘塑漲勢強勁，早盤以1,695元開高後走高，一度衝達1,810元，逼近漲停1,815元，創下歷史新高，盤中漲幅逾9%；萬潤早盤以309元開高後一度衝達漲停板330元，盤中漲幅逾9%。

旺矽（6223）盤中也大漲逾9%；精材（3374）、日月光投控（3711）、宜特（3289）、穎崴（6515）、均華（6640）等都上漲超過半根停板；天虹（6937）以228.5元開高後衝上漲停242.5元，表現相當亮眼。