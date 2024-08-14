聽新聞
test
0:00 / 0:00
台股這波有強於2萬4那次？ 專家「全力做多」：均線壓力下還能不斷突破
直雲8/7就說要全力做多台股，然後大盤和櫃買已經連漲好幾天。
上週一雖然台股大跌，但是上週三直雲8/7看台股回到多頭就請大家拉高持股做多，後來果然台股就已經持續大漲。
美股漲的就是如昨天發文的PPI低於預期，所以讓沉悶已久的美股大漲，這當然很重要！因為如果還是繼續悲觀就不會漲這麼多，可以讓PPI這樣的小利多可以讓市場變得超樂觀，代表美股已經脫離悲觀情緒，所以持續做多就好。
昨天是我們聯鈞和均豪表現很好，今天輪到我們的京元電大漲，我還是預期未來我們這三檔中小電子股會賺錢，然後營建股也很強，大家可以看到營建股就算電子股在大漲，他常常也是跟著大漲，營建股是真的很優質。
台股雖然漲勢不像以前24000這麼凌厲，不過在重重的均線壓力下還可以不斷突破，我認為這樣的漲勢其實強於上一波的24000，強勢盤就是要全力做多！
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。※
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言