台股這波有強於2萬4那次？ 專家「全力做多」：均線壓力下還能不斷突破

直雲8/7就說要全力做多台股，然後大盤和櫃買已經連漲好幾天。

上週一雖然台股大跌，但是上週三直雲8/7看台股回到多頭就請大家拉高持股做多，後來果然台股就已經持續大漲。

美股漲的就是如昨天發文的PPI低於預期，所以讓沉悶已久的美股大漲，這當然很重要！因為如果還是繼續悲觀就不會漲這麼多，可以讓PPI這樣的小利多可以讓市場變得超樂觀，代表美股已經脫離悲觀情緒，所以持續做多就好。

昨天是我們聯鈞和均豪表現很好，今天輪到我們的京元電大漲，我還是預期未來我們這三檔中小電子股會賺錢，然後營建股也很強，大家可以看到營建股就算電子股在大漲，他常常也是跟著大漲，營建股是真的很優質。

台股雖然漲勢不像以前24000這麼凌厲，不過在重重的均線壓力下還可以不斷突破，我認為這樣的漲勢其實強於上一波的24000，強勢盤就是要全力做多！

◎本文內容已獲 直雲的投資筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。