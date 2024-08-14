2024下半年航運需求高、紅海危機未除 全球航運強勢回歸世界舞台

全球股市不平靜，主要股市自7月11日高點大多出現雙位數跌幅，值得留意的是，其中與地緣政治連動大的航運類股表現相對抗跌，尤其放眼全球三大航運的NYSE FactSet全球航運龍頭息收指數僅下跌8.3%，甚至在8月6日股市反彈時更大漲4.41%，彈幅更勝加權指數的3.39%、台灣航運類指數的2.41%與NASDAQ指數的1.02%，可謂抗跌又領漲。

亞洲航商由日本最大航商ONE帶頭漲，後續歐洲航商、貨櫃三雄運價有極大機會跟進漲價，顯示貨櫃航運需求高、紅海危機衝擊仍在，看好貨櫃海運市場將可維持強勁成長，8月中旬全球前十大多家知名海運業者將全面調漲航運價，目前開始已有COSCO(中國遠洋海運)、MSC(地中海)、CMA(達飛海運)、Evergreen(長榮海運)及ONE(海洋網聯船務)等陸續通知客戶8月15日起調漲美西及美東運費，漲幅約在9%-15%區間。

野村投信指出，貨櫃市場將可維持強勁成長理由有三：第一、美國東岸勞資合約即將到期，目前雙方仍在協商當中；第二，加拿大鐵路如真罷工，勢必影響北美的運輸能量，進而支撐美國航運運價上漲；第三、中東戰雲密布，讓航空返回紅海遙遙無期，業界也無法準確預估地緣政治變化影響，加上耶誕購物商機提前報到，實質的貨物量能出籠。

紅海位於非洲東北部與阿拉伯半島之間，為全球海上石油運輸要道，全球約有10%的海上貿易經過紅海水域，目前紅海危機未除，包括MSC(地中海)、馬士基等航運巨頭均要求旗下船隊避開紅海，船隻必須繞道非洲南部好望角，增加至少10天航程，不僅耗時、耗油，保險成本也急劇上升，顯示全球航運將是最大的受惠族群。

野村投信策略暨行銷處資深副總黃宏治表示，全球航運與主要股市關聯度低，利空擾市反有望逆勢撐盤，就拿聚焦全球前40大航運龍頭股票的指數：NYSE FactSet全球航運龍頭息收指數為例，該指數跟NASDAQ指數、加權指數與日經225指數的相關係數分別僅0.45、0.52與0.40的中低相關性；因此，在過往突發利空事件干擾股市時，全球航運龍頭多能表現抗跌、甚至逆勢上漲撐盤。