融資、質押借到銀行沒錢...股災個個斷頭？專家解惑「維持率」：控制好超額賺

【文．玩股小博士】

最近股市殺聲隆隆，但過去跟現在不同的差異是，這次殺下來不只是融資斷頭，還有一個大部位是來自股票質押，而這些東西看似複雜又很混亂，其實總歸一個東西，那就是「維持率」，沒顧好就會殺死自己，控制得宜，就能賺到超額報酬。

首先要說的是，維持率的由來，你一定經常聽過舉例，維持率公式是這樣算：100÷60＝166%，然後就開始看不懂了，後面不管怎麼說都是天文數字，又或是明明寫的是中文字，你卻看不懂含義，這種時候看再多相關資訊也無意義，讓我用實戰派角度來跟你分享。

融資斷頭的算法

我們簡單一點來舉例，假設你想融資買進100萬市值股票，那麼其中60萬是券商借給你，40萬是自己出錢，所以維持率就是100萬 ÷ 60萬＝166%，這邊我會解釋成這樣：目前股票總市值，是借款的1.66倍。

至於斷頭則是130%，這就需要補錢，跟股票市值有很大的關係，因為券商借你60萬是不變的負債，而斷頭130%指的是市值已經下滑到借款的1.3倍，所以60萬×130%＝78萬。

如果你一開始融資100萬市值股票，那麼這樣的意思就是當100萬市值殺到78萬的時候，就是追繳令來的時間點，所以融資下跌22%，就會斷頭。

再延伸到大盤融資維持率來看，你就會更有感了吧？2024年七月加權股市創新高的時候是166%以上，而8月5日加權指數殺最慘的時候是139.42%，是不是快要逼近130%斷頭？

但這比較屬於「總平均」的概念，因為大盤維持率的公式是這樣算：大盤融資維持率＝所有融資股票市值÷大盤融資餘額

所以更精確的方式，應該要是從個股的狀態去判斷，簡單的方式，可以看看股票最高點，是不是已經殺了22%，如果融資餘額很高，就很有可能觸發第一波斷頭壓力。

股票質押斷頭的算法

再來是股票質押維持率，這個起算一樣是166%，但公式有差異，要這樣看：維持率＝股票抵押市值÷（借款＋利息）

所以借款加上利息的1.66倍或者更高，就是安全水位。

舉例來說，我今天想用100萬股票來質押借錢，那麼最高可以借到六成，也就是60萬，此時我的維持率就是166%，等到市值殺到78萬的時候，維持率就會掉到130%。

假設想把維持率拉回166%，那麼這等於目前只能借市值78萬的六成資金，也就是46.8萬，但我一開始借款是60萬對吧？所以我必須還給金融機構13.2萬或者另外抵押13.2萬市值的股票進去，這樣維持率就可以回到166%。

而這陣子新聞鬧得沸沸揚揚，說到股票質押維持率斷頭，就是這麼一回事，當股票市值持續縮水，你可以選擇還錢或另外抵押股票，但重點就是大家都沒錢，而且也投機亂搞一通，借款動不動就想拉到六成，造成維持率很緊張。

如果一開始100萬股票，你只借款50萬，那麼這樣的維持率就是100萬÷50萬＝200%，這樣是不是就比較輕鬆一點？

至於50萬借款會出現斷頭的情況，就等於50萬的1.3倍是65萬，所以100萬可以殺到65萬，也就是下跌35%，這樣就可以吃4根跌停板了，是不是比借滿六成的情況更有餘裕？

因為借滿六成只能承受22%下跌，所以你可以去計算，到底維持率要拉多高，才能避免崩盤導致斷頭追繳的風險，那麼股票質押就不會像這些新聞小白一樣緊張了，遇到崩盤就陷入身敗名裂的危機。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：聊聊維持率如何應用實戰！融資、股票質押到底怎麼搞到斷頭影響股市的？