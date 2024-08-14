台積電開漲10元 台股早盤勁揚逾200點站上22,000點

台股14日開盤指數為21,952.03點，上漲155.46點，指數開高走高，站上22000點。台股早盤一度大漲200點，高點來到22,066點。台積電（2330）開盤價為951元，上漲10元。

群益投顧表示，大盤短線急彈逾兩千點後陷入震盪，權值股普遍熄火，指數走勢平平；但櫃買相對強勢，表示內資仍積極操作。反彈上層壓力對應月、季線反壓，約22,300點上下；投資人等待晚間美國將公布CPI，以及下午鴻海（2317）法說會後的明確方向。指數靠近月、季線反壓呈現量縮震盪，算是不利於權值股多方反攻，但各類股都還有輪流反彈空間。找出獲利成長、跌深且反彈不多之個股，或許上檔空間較大。

操作題材可留意：

1.輪流反攻，CPO概念正蓄勢待發─相關台積電概念股上漲居多，但CPO概念這一波反彈表現仍相對落後，後續有機會成為資金遷移布局的板塊。目前初步來看，訊芯-KY（6451）、聯鈞（3450）已經率先發動，波若（3163）威（3163）、光聖（6442）、上詮（3363）也看到了止跌轉折訊號，技術面有利於醞釀像樣的反彈。

2.步入旺季，有機會輪漲到PCB─TPCA預測台廠PCB產值將可望逐季走高，恢復正成長；除了受惠AI伺服器應用挹注，市場期待蘋果新機備貨、AI手機出現殺手級應用，也普遍正面看待AI PC帶動換機潮。臻鼎-KY（4958）法說會表示，整體成長會比先前預期來得更好。

周二（13日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為39,765.64點，上漲408.63點、漲幅1.04%；S&P500指數上漲1.68%；那斯達克指數上漲2.43%；費半指數上漲4.18%。台積電ADR大漲2.8%，收在172.34美元，較台北交易溢價拉大為18.9%。

在輝達（NVIDIA）和其他科技七雄上漲的推動下，那斯達克綜合指數周二大漲2.4%。美國7 月生產者物價年增2.2%，增幅低於預期，因為商品成本的上漲受到了廉價服務的抑制，這表明通膨繼續趨緩，加劇對聯準會（Fed）9月降息不只1碼（0.25個百分點）的預期，也讓市場風險偏好升溫。 通膨仍將是周三關注的焦點，屆時將公布的7月CPI可能會為交易員提供更多有關Fed下一步利率動向的線索。

美國10年期公債殖利率小幅下降至3.853%。根據芝商所的FedWatch工具，交易者現在認為Fed降息50個基點的機率為55%，而在報告公布前這一機率還不到50%。

三大法人周二集中市場合計賣超31.1億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超45.5億元，投信買超53.1億元，自營商（自行買賣）賣超11.1億元，自營商（避險）賣超27.6億元。

統一期貨說，選擇權未平倉部分，8月W2週選價平近九檔賣權最大未平倉仍為21,400點，買權最大未平倉上升100點至22,000 點，最大OI區間上移中性偏多。期貨方面，外資夜盤減碼721口空單，日盤則加碼1,666口空單，未平倉淨空單增至36,527口；十大特定法人加碼2,912口空單至11,042 口。