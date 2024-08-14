台積Q2每股配4元 外資領763億大贏家

晶圓代工龍頭台積電昨天舉行董事會，通過今年第二季盈餘每股配發四元股息，並訂十二月十二日為除息交易日。以台積電股利維持穩定政策，今年每位股東全年每股可領到至少十六元股息。第二季配息中，除了外資是最大贏家外，台積電創辦人張忠謀單季可進帳近五億元、董事長魏哲家及前董事長劉德音也都有兩千五百萬到逾五千萬元股息入袋。

此外，外界關注台積電搶下群創南科五點五代廠並未在昨天的董事會討論案，知情人士透露，可能涵蓋在董事會核准的第三季資本支出預算內，只待雙方簽約後對外公布細節。

台積電受惠五奈米以下（含）先進製程訂單滿載，且三奈米和CoWoS先進封裝持續挹注ＡＩ和高效能運算晶片，逐步拉升毛利率和營業利益率表現， 第二季營收六七三五點一億元，季增百分之十三點六，歸屬母公司稅後純益二四七八點五億元，創歷年同期新高，季增百分之九點九，每股純益九點五六元。

儘管台積電第二季獲利表現優於預期，但董事會核准配發第二季配息仍維持每股配發現金股利四元，配息基準日定為十二月十八日，除息交易日為十二月十二日，並於明年一月九日發放。且因應美國紐約證券交易所自今年五月廿八日起，將證券交割期間縮短為一個營業日，台積電美國存託憑證（ＡＤＲ）配息基準日也訂為今年十二月十二日。

台積電董事會公告配息後，外界關注台積電前後任高層可領到多少股息。依交易公告魏哲家持股六三九萬二八三四股，換算約有二五五七萬元入袋。張忠謀二○一八年六月退休前持有台積電一點二五億股，若未處分手中持股，第二季估計約五億元入袋。劉德音今年六月退休時持有台積電一二九一萬餘股，換算也有五一六四萬元股息入袋。台積電大股東國發基金持有台積電十六點五三七億股，估計進帳高達六十六點一四億元。

不過，最大贏家仍是外資，以昨天持股一九○九點七萬股計算，領取股息逾七六三億元。

台積電董事會昨也核准新一季的資本預算二九六億一五四七萬美元，主要用於建置及升級先進製程產能；建置及升級先進封裝、成熟及／或特殊製程產能及廠房興建及廠務設施工程。

此外，為吸引及留任公司高階主管及關鍵人才，並將其獎酬連結股東利益與ＥＳＧ成果，核准發行今年限制員工權利新股二三五三張。台積電並擢升資材管理組織資深處長李文如為副總經理。