台股權重一平二降…MSCI季調 台積電權重升最多

ＭＳＣＩ（明晟）昨天凌晨公布第三季相關指數權重調整，其中台股權重「一平二降」，在ＭＳＣＩ全球標準指數權重維持百分之一點九八；在ＭＳＣＩ全球新興市場指數權重由百分之十九點三三下調至十九點○一；在ＭＳＣＩ亞洲除日本指數權重中也由百分之廿二點一二下調至廿一點九四。最新權重將在八月卅日收盤後生效。

在成分股增減方面，ＭＳＣＩ在這次全球標準指數並無新增成分股，但刪除台塑化，指數成分股減少為八十七檔，並有廿三檔成分股調整在外流通股數。這次權重調升最多的個股為台積電，權重升至百分之五十一點二二；權重調降最多為台塑化，因遭刪除，權重為零。

考量到今年以來外資大量賣超台股，統一投顧董事長黎方國指出，此次ＭＳＣＩ雙降台股的效應，預期可能影響外資資金約數億美元的資金流出，相當於大約僅約一、兩日的賣壓即可消化。

此外，台積電的權重被調升至百分之五十一點二二，而台塑化則遭到剔除。黎方國說，在追蹤指數的情況下，實際上相當於將台塑化的權重轉移至台積電。因此，隨著市場資金配置增加，台積電未來必然將出現一定程度的買超，對其股價形成一定支撐，也對台股而言是一大利多。而台積電長線可期，股價重返千元關卡只是時間問題。

至於ＭＳＣＩ全球小型指數這次則新增晟銘電、聯鈞、德微科技、鉅祥、皇翔、皇昌、佳必琪、順藥、昇陽半導體、金麗科、所羅門、堤維西、昇達科、亞昕等十四檔，剔除全家一檔。相關個股昨天早盤一度全面上揚，收盤時僅有金麗科小跌百分之○點三，其他十三檔個股全數上漲，順藥更是亮燈漲停。

ＭＳＣＩ每年於二月、五月、八月及十一月執行指數定期審核與調整，其中二月及八月為季度調整，五月及十一月為半年度調整，因調整幅度通常較大，因此相對重要。除了調整成分股外，如果ＭＳＣＩ調整台股權重，也可能影響全球被動式基金在台股的資金配置，受到市場關注。

法人指出，ＭＳＣＩ在調整權重時綜合考量多項因素，包括法人資金流向、地緣政治局勢、以及股市的相對表現。根據近幾次ＭＳＣＩ調降台股權重後的指數表現可以發現，ＭＳＣＩ權重調整對台股的影響逐漸降低；相反的，企業獲利成長性、經濟基本面的強弱、以及市場投資氣氛，才是牽動台股走勢的關鍵因素。