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MSCI季度調整 台積權重調升…股價有撐

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

MSCI（明晟）第3季權重調整，台股「一平兩降」。其中台積電（2330）權重調升最多；台塑化遭刪除成分股。法人表示，此次調整，可能影響外資約數億美元流出，但台積電權重獲調升，隨資金配置增加，未來出現一定程度買超，對股價形成支撐，台積電占台股權重大，對台股算是大利多。

統一投顧董事長黎方國表示，台股雙降權重，由於全球市場有眾多指數基金，MSCI整體母體數難完全估算，因此被動資金流出台股金額難以計算確切數字。儘管如此，黎方國認為，台股在MSCI全球市場指數權重維持在1.98%、MSCI全球新興市場指數權重調降0.32個百分點及MSCI亞洲除日本指數權重調降0.18個百分點，由於調整較小，預期對台股影響不大。

考量到今年以來外資大量賣超台股，黎方國指出，此次MSCI雙降台股效應，可能影響外資約數億美元資金流出，賣壓約一、兩日即可消化。

此外，台積電權重被調升至51.22%，台塑化遭到剔除。黎方國分析，在追蹤指數下，實際上相當於將台塑化權重轉至台積電，隨資金配置增加，台積電未來必然出現一定程度買超，對股價形成支撐，對台股而言是一大利好。台積電長線可期，股價重返千元關卡僅是時間問題。

法人指出，根據近幾次MSCI調降台股權重後指數表現可以發現，MSCI權重調整對台股影響逐漸減弱；相反的，企業獲利成長性、經濟基本面強弱及市場投資氣氛，才是牽動台股走勢關鍵因素。


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