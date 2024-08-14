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台股單日3,493億…探半年新低量 市場擔心追價無力

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股。（聯合報系資料照）
台股。（聯合報系資料照）

台股短線急漲逾2,200點後，獲利了結賣壓出蘢，昨（13）日行情狹幅震盪，終場小漲23點收21,796點，受追價無力影響，成交量僅3,493億元為近半年來新低，市場擔心量能不繼不利後市，惟法人圈預估台股第2季獲利有望上看9,700億元，有基本面做靠山，波段指數有望上看22,500點。

全球股市短線大漲後，市場焦點轉向美國今日將公布的7月消費者物價指數（CPI）、隨後的每周初領失業金等數據，買盤趨於觀望，台股昨日在台積電、聯發科等大型權值股漲多後休息，指數高低震盪僅168點。

三大法人進出方面，昨日共賣超台股31.2億元。其中外資調節雙鴻（3324）、台光電（2383）、廣達（2382）等AI股，轉賣超45.5億元；投信加碼中信金（2891）、聯電（2303）等權值股，買超53.1億元、為連30買；自營商賣超38.8億元；八大公股行庫加碼台光電、鴻海（2317）等，由賣轉買，買超17.9億元。

由於昨日量能寫下近半年來新低，市場對後市是否「量先價行」爭議再起。第一金投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理李學詩等認為，上市櫃公司陸續公布第2季財報，市場預估上市公司單季獲利在庫存調整告一段落、AI等需求強勁，年增有望達39%，整體上市櫃公司獲利可達9,700億元，季增14%，同時第3季將持續成長，基本面成為台股有力靠山。

萬寶投顧執行長賴建承、台新投顧總經理呂仁傑表示，全球央行年會將在8月22日起登場，包括聯準會主席鮑爾、日本央行總裁植田和男都將出席，對未來利率政策的暗示，將是全球股、匯、債市焦點。

輝達將在28日公布財報與未來展望，由台積電等重要供應鏈下半年前景來看，內容正向機率高；此外，八大公股行庫、投信等國家隊今年以來加碼金額已超越外資賣超，籌碼面有利後市，預期指數有望重返23,500點。

台光電 台積電 台股

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