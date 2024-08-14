台積電召開董事會 上季配息4元

台積電（2330）昨（13）日召開董事會，通過重要決議包含核准今年第2季財報、第2季季配息4元及核准資本預算約296億1,547萬美元（約新台幣9,613.18億元）、發2,353張限制股留才、增資美國子公司、資材管理組織資深處長李文如升任副總經理等六項議案。

台積電說明，董事會通過第2季營業報告書及財務報表，合併營收約6,735.1億元，稅後純益約2,478.5億元，每股純益9.56元。法人指出，上述數據與台積電先前法說會揭露的內容相當。

台積電今年5月董事會首度拍板將今年首季季配息拉升至4元，法人預估，台積電今年度全年配息有望從16元起跳。台積電昨天董事會核准配發第2季配息維持4元，普通股配息基準日訂定為12月18日，除息交易日12月12日。

台積電指出，董事會因應基於市場需求預測及技術開發藍圖所制定的長期產能規劃，核准資本預算約296億1,547萬美元（約新台幣9,613.18億元），用以建置及升級先進製程和先進封裝；建置成熟及／或特殊製程產能；廠房興建及廠務設施工程；並在75億美元額度內，增資百分之百持股子公司TSMC Arizona。