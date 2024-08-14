快訊

安比將轉中颱！季風環流多颱風 1周慎防劇烈天氣大雷雨

台積電召開董事會 上季配息4元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

台積電（2330）昨（13）日召開董事會，通過重要決議包含核准今年第2季財報、第2季季配息4元及核准資本預算約296億1,547萬美元（約新台幣9,613.18億元）、發2,353張限制股留才、增資美國子公司、資材管理組織資深處長李文如升任副總經理等六項議案。

台積電說明，董事會通過第2季營業報告書及財務報表，合併營收約6,735.1億元，稅後純益約2,478.5億元，每股純益9.56元。法人指出，上述數據與台積電先前法說會揭露的內容相當。

台積電今年5月董事會首度拍板將今年首季季配息拉升至4元，法人預估，台積電今年度全年配息有望從16元起跳。台積電昨天董事會核准配發第2季配息維持4元，普通股配息基準日訂定為12月18日，除息交易日12月12日。

台積電指出，董事會因應基於市場需求預測及技術開發藍圖所制定的長期產能規劃，核准資本預算約296億1,547萬美元（約新台幣9,613.18億元），用以建置及升級先進製程和先進封裝；建置成熟及／或特殊製程產能；廠房興建及廠務設施工程；並在75億美元額度內，增資百分之百持股子公司TSMC Arizona。

台積電 配息

延伸閱讀

台積電（2330）波動大不敢上車！00881半導體扛霸子們全打包…近期漲6％本周五將除息1元

台積電（2330）副總買進八百萬股票 他嗨：散戶沒理由不買！全網卻酸爆

台積電、辛耘 四檔有戲

00881成分股擁權值三王「台積電、聯發科跟鴻海」！ 一張領息1千元15號最後買進日

相關新聞

台積籌碼戰 蝦米尬鯨魚…小股東突破140萬人

台積電自7月11日盤中攀登1,080元歷史新高價後，隨大盤回檔修正，股價最低下探至813元才止跌反彈。統計這段期間，外資...

台積Q2每股配4元 外資領763億大贏家

晶圓代工龍頭台積電昨天舉行董事會，通過今年第二季盈餘每股配發四元股息，並訂十二月十二日為除息交易日。以台積電股利維持穩定...

台股千金14檔 穎崴歸隊

穎崴7月營收寫下近20個月來新高，上半年每股稅後純益（EPS）逾12元中，吸引買盤青睞，昨（13）日重返千元大關，帶動千...

MSCI季度調整 台積權重調升…股價有撐

MSCI（明晟）第3季權重調整，台股「一平兩降」。其中台積電權重調升最多；台塑化遭刪除成分股。法人表示，此次調整，可能影...

營建族群老牌業者…存股族標的

營建族群近年擴大策略合作，事業版圖、觸角持續擴大，高力國際業主代表服務部董事黃舒衛認為，部分老牌建商布局穩健、未來收益堪...

台股權重一平二降…MSCI季調 台積電權重升最多

ＭＳＣＩ（明晟）昨天凌晨公布第三季相關指數權重調整，其中台股權重「一平二降」，在ＭＳＣＩ全球標準指數權重維持百分之一點九...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。