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MSCI調權重 全球小型指數新增14檔

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
MSCI。路透 路透社
MSCI。路透 路透社

MSCI（明晟）昨（13）日凌晨公布第3季相關指數權重調整，其中台股權重「一平二降」，在MSCI全球標準指數權重維持1.98%；在MSCI全球新興市場指數權重由19.33%下調至19.01%；在MSCI亞洲除日本指數權重中也由22.12%下調至21.94%。最新權重將在8月30日收盤後生效。

在成分股增減方面，這次全球標準指數並無新增成分股，但刪除台塑化（6505），指數成分股減少為87檔，並有23檔成分股調整在外流通股數。這次權重調升最多的個股為台積電（2330），權重升至51.22%；權重調降最多為台塑化，因遭刪除，權重為0%。

全球小型指數則新增晟銘電（3013）、聯鈞（3450）、德微科技（3675）、鉅祥（2476）、皇翔（2545）、皇昌（2543）、佳必琪（6197）、順藥（6535）、昇陽半導體（8028）、金麗科（3228）、所羅門（2359）、堤維西（1522）、昇達科（3491）、亞昕（5213）等14檔，剔除全家一檔。

由於受到全球小型指數新增14檔台股的利多激勵，相關個股昨日早盤一度全面上揚，收盤時也僅有金麗科小跌0.3%，其他13檔個股全都上漲，順藥更是亮燈漲停；其他包括皇昌、皇翔、聯鈞、昇陽半導體等，也分別大漲4.49%、4.39%、4.33%、及3.08%，表現均相當強勢。

MSCI如果調整台股權重，通常會影響全球被動式基金在台股的資金配置，往往受到市場高度關注。

本次MSCI季度調整，以「MSCI全球新興市場指數」觀察，權重調升最多的國家為巴西，權重增0.63%；調降最多者為大陸，降低0.43%。


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