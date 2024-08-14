台積籌碼戰 蝦米尬鯨魚…小股東突破140萬人

台積電（2330）自7月11日盤中攀登1,080元歷史新高價後，隨大盤回檔修正，股價最低下探至813元才止跌反彈。統計這段期間，外資大賣台積電20.4萬張，不過小股東卻逆勢買進12.8萬張，意味著外資釋出的籌碼，半數以上已轉移至小股東手上，新一波小蝦米對抗大鯨魚的戲碼熱鬧登場。

台積電在AI、HPC等需求持續熱絡中，股價在7月11日寫下1,080元天價後，受到日圓利差交易平倉、部分AI巨擘新一季展望不如預期、輝達最新AI晶片可能遲到等利空包圍中，股價一度跌破半年線，在政府基金大力護盤中，股價最低下探至813元才告「煞車」。

之後台積現貨價隨ADR價格反彈、加上7月營收首次突破2,500億元，交出月增23.6%、年增44.6%的單月新高，激勵股價持續反彈，昨（13）日上漲1元、收在941元，月線947.45元近在咫尺。

觀察台積電股價自7月11日以來的籌碼面及股東人數變化，外資在這段期間賣多買少，總計賣超達20.4萬張；同時間小股東持有台積電股票增加了12.8萬張，顯示外資釋出的龐大籌碼，半數以上已轉移至小股東手上。

在小股東人數方面，依據CMoney統計，由7月上旬的116.5萬人，一路向上攀升，在台積電營收公布後，近期也寫下144.4萬人的歷史新猷，所有股東人數也因此增加至153.1萬人的歷史新高。

另一方面，零股人數則一路由84.2萬人上升，在股價跌破半年線時，人數更一舉突破百萬，近期更寫下107.4萬人的歷史新高，散戶愈跌愈買的態勢明顯。

同期間代表散戶的融資餘額，則由2.5萬餘張增加至2.9萬餘張，區間增加4,000張左右。

台新投顧總經理呂仁傑、元富投顧總經理鄭文賢指出，一般來說，當籌碼由法人端向散戶傾斜時，對股價通常較為不利，不過，由於台積電的存股、小資族多是中長期持有，基本上較無短線進出，因此在籌碼上相對穩定，有利於台積電股價持續向上。