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營建族群老牌業者…存股族標的

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

營建族群近年擴大策略合作，事業版圖、觸角持續擴大，高力國際業主代表服務部董事黃舒衛認為，部分老牌建商布局穩健、未來收益堪稱穩定，財務體質也相對優秀，被投資人認定為存股標的。

黃舒衛指出，營建類股本來就是景氣循環類股，營運獲利都會隨著市場景氣周期而有變動，因此本益比變化彈性大，若以目前來看，部分建商確實有本益比有偏高的狀況，尤其是中南部的營建股，在科技廠建廠效應的帶動下，近來漲幅過高，投資前則仍須審慎評估。

儘管營建族群中，部分建商短期有本益比過高的問題，但不少建商仍有底氣。黃舒衛表示，除了老牌建商，像是華固（2548）、長虹（5534）等，常常繳出賺一個股本的好成績外，近來像是代銷龍頭業者海悅（2348）也開始插股建商做投資，國建（2501）亦多元化布局商用不動產、物流等。

簡單來說，許多建商已經不像過去僅僅是買地蓋房，也做了商用不動產收性型的投資、合建等很多不一樣的嘗試。在隨著大環境變化、營運內容與定位出現改變的同時，市場給予的價值評估也會變動，而難以一概而論。

黃舒衛指出，未來營建族群需要注意的是不是遇到打炒房等，但是過去優質的老牌建商，事業版圖、觸角等仍是持續擴大，財務體質相對穩定，因此仍是可以繼續作為存股標的。不過也有部分營建股波段漲幅過大，後續業績是否跟得上，值得審慎檢視。

建商 本益比

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