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就市論勢／重電、低軌衛星鏈 聚光

經濟日報／ 吳胤良（群益店頭市場基金經理人）

盤勢分析

美國聯準會7月雖再次確立2024年貨幣政策將轉向，同時縮表速度放緩已於6月開始實施，歐洲央行也走入降息循環，資金面並無收緊風險。但7月非農就業新增11.4萬人，失業率升到4.3%，引發市場擔憂經濟衰退風險，且日本央行升息引發日圓套利交易平倉，造成部分避險基金有回收資金需求。

地緣政治方面，美國總統候選人川普先前提出「台灣必須付保護費」言論，影響投資信心，加上近期英特爾下修展望並裁員，輝達晶片量產時程遞延等利空衝擊，使得科技股承壓。

多重利空影響，加上法人停損，融資斷頭賣壓出籠，加權與櫃買指數同步回檔，但隨籌碼沉澱清洗，日本央行出現短期不會持續升息訊號，帶動全球股市回穩。

後市來看，考量聯準會轉向確定，下半年進入科技新品發表與拉貨時程，基本面有望成長。台股歷經先前法人停損及融資減肥過程，籌碼面可望逐漸穩定。雖因為台灣下半年成長動能低於上半年，預估指數空間大於上半年機率低，但長期趨勢往上不變，近期大幅回檔正提供重新審視投資標的，並進行低檔布局機會。

投資建議

台股近期在2萬點上下止穩築底，雖均線在短期急跌下仍呈弱勢，但有望逐漸回穩。在日KD方面，加權、櫃買指數在日線均由20以上呈現交叉往上，周KD則在50上下尋求止穩契機。產業方面，看好半導體供應鏈、蘋果供應鏈、低軌道衛星供應鏈、重電及生技。

日本央行 櫃買指數 美國聯準會

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