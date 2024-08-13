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非蘋手機鏈 業績點火

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

搶在新一代iPhone發表會前，Google將在台北時間14日清晨發表多款Pixel 9系列手機，vivo也將在台發表vivo V40系列新機，尤其AI功能助攻，非蘋陣營樂觀看待市場買氣。觀察非蘋陣營近期營收、股價也都逐步增溫，尤以通吃蘋果、非蘋陣營訂單的台積電（2330）、鴻海、大立光等備受矚目。

Google此次將發表的新機，預料包括Pixel 9、Pixel 9 Pro、Pixel 9 Pro XL及折疊機Pixel 9 Pro Fold，另外可能也會有新的Pixel Watch 3智慧手表。

非蘋手機鏈迎旺季
非蘋手機鏈迎旺季

在非蘋陣營已陸續導入Google新AI功能（如畫圈搜尋），以及與多模態語言模型Gemini合作，預料在Google原生Pixel系列將會有更佳用戶體驗，也可為AI手機市場注入新活水。

觀察非蘋手機鏈包括台積電、鴻海、聯發科、大立光、欣興、臻鼎-KY、美律、晶技等，7月營收都有兩位數年增率，股價也持續增溫。

根據Counterpoint最新研究分析，2024年第2季全球智慧手機出貨量與去年同期相比成長8%，達到2.891億支，幾乎所有市場都成長。主因消費者信心提升和總體經濟環境改善，同時這也是全球智慧手機市場連續第三個季度成長。

分析師預測，全球智慧手機市場將逐步復甦，隨高階化趨勢，加上AI的影響，未來幾季都可能推升手機平均售價與供應鏈營收。由於智慧手機是推動AI普及的理想平台，生成式AI正在改變智慧手機，提供個性化體驗，增強現有功能，使互動更加直觀。預計今年生成式AI在智慧手機出貨量中占比將達11%。

除了手機鏈出貨動能可期，因為加入AI受惠族群還包括威剛、群聯、創見、南亞科、華邦電、新普等。

AI Pixel 智慧手機

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