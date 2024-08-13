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寶齡富錦上半年獲利增逾6成 晟德每股虧0.88元

中央社／ 台北13日電

製藥廠寶齡富錦晟德今天公告上半年財報。寶齡富錦上半年因檢驗試劑銷售挹注，獲利年增超過60%。晟德上半年對持股比率低於20%轉投資公司，採金融資產評價認列損益，轉盈為虧，稅後虧損新台幣6.13億元，每股虧損0.88元。

寶齡富錦今年第2季稅後純益2012萬元，年增16.6%，每股純益（EPS）為0.23元；上半年稅後純益為6398萬元，年增60.2%，EPS為0.75元。寶齡富錦表示，除了創新診斷業務受到疫情、流感升溫帶動檢驗試劑需求之外，食品、原料藥業務也有亮眼成長。

寶齡富錦表示，隨著各業務持續推出新產品、新藥與原料藥事業的穩定發展、民眾對健康的重視，帶動保健品需求，寶齡對今年表現樂觀看待。

晟德今年第2季稅後虧損7246萬元，相較去年同期虧損9.33億元，虧損大幅減少，每股虧損0.1元。晟德表示，因旗下子公司豐華生技的產能提升，使公司整體獲利能力成長；對於持股超過20%轉投資公司，晟德依權益法認列損益，按淨值入帳。

展望下半年，晟德表示，轉投資順藥開發的中風新藥LT3001已完成中國Phase 2b臨床試驗的收案工作，計劃在觀察期後於第4季進行解盲，啟動全球授權談判。

晟德旗下子公司、生物藥CDMO（委託開發暨製造服務）公司永昕，預計今年完成2至3個國際查廠，有望明年初取得首張國際藥證。口服胜肽新藥公司奧孟亞今年6月完成其首發產品的國際授權，預計10月登錄興櫃。晟德表示，隨著核心持股陸續翻身，對於集團下半年表現具信心。

寶齡富錦 晟德

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