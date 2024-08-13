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航運、綠能 成長力吸睛

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

上市公司7月營收已全數出爐。據臺灣證券交易所統計，7月營收成長最大的前三名產業分別是航運業、綠能環保業、電子通路業，衰退最多的是玻璃陶瓷業。

經統計，7月全體上市公司營收總計3.67兆元，較去年同期成長20.56%，營收成長公司705家，衰退公司313家；另累計前七月全體上市公司營收為22.88兆元，較去年同期成長11.94%，成長、衰退公司各662家、356家。

證交所表示，隨國發會發布景氣燈號6月轉為紅燈，顯示景氣持續增溫，各主要預測機構認為今年國內經濟成長率將超過3%，上市公司7月營收持續成長，展現營運韌性。

證交所分析，7月營收成長力道較強的三大產業，包括航運業因旺季需求使運價及運量上漲，綠能環保業因承接工程案件依進度認列收入，電子通路業受惠人工智慧（AI）伺服器使電子零組件需求增加；玻璃陶瓷業則因中國房地產景氣不佳影響，7月出現年衰退。

全體上市公司累計前七月營收成長前三名產業，則依序為受惠AI的伺服器電子通路業、因紅海危機使運價及運量上漲的航運業、因投資收益增加的金融保險業。

上市公司 景氣燈號 營收

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