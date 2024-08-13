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證交所星馬招商 回響大

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

臺灣證券交易所（TWSE）攜手安侯建業聯合會計師事務所，赴馬來西亞及新加坡舉辦兩場次前進臺灣資本市場座談會，以吸引當地企業來台上市，會中並分享台灣資本市場優勢、及海外企業成功轉型升級永續發展現況，吸引眾多新馬當地企業代表和資本市場中介機構積極參與。

證交所響應新南向政策，積極推動外國企業來台上市。此行，證交所上市發行主管暨上市服務團隊，前進被譽為「東方矽谷」的馬來西亞檳城、及全球經濟及貿易中心新加坡，宣示證交所加強與東協市場鏈結及協助外國企業來台上市、邁向永續經營的任務決心。

新加坡和馬來西亞是台灣在東南亞地區的重要貿易夥伴，雙邊經濟合作關係密切。星、馬兩國不僅是台灣產品和服務的重要出口市場，亦是許多台灣企業拓展東南亞市場的橋頭堡。多年來，台灣與星馬兩地在貿易、投資及技術合作等領域成績斐然，促進雙邊經濟共榮共好。

證交所本次行程除個別拜訪建築工程、半導體及電子製造服務等產業公司外，亦與駐外單位、當地商會及駐地金融機構代表會面交流，期透過資源整合及夥伴關係，加強當地市場服務，協助企業籌資發展及穩健經營。

證交所表示，上市是協助企業轉型、接班、永續經營有效方案，協助企業更有效率募集持續營運發展所需長期且穩定的資金，同時收穫上市後知名度增加、資訊透明及體制健全等優點，有助提升企業應對風險之韌性，並建議企業掌握契機來台上市，優化企業體質。

儘管面臨國際地緣政治和經貿情勢變化，台灣資本市場仍然具備相當的競爭優勢，包含上市規章透明、審查時效、國際化程度及上市後再籌資便捷等方面均表現優異。

今年證交所更以「壯大資本市場、提升市場價值」作為年度發展重點之一，規劃三大策略及十大方針，促進資本市場健全發展，充分發揮平台功能，鼓勵上市公司運用資金拓展全球視野。

面對亞太資本市場密切競合關係，證交所表示，將持續關注企業供應鏈的布局規劃，由專責團隊提供海外企業專業精緻的上市前服務，與上市公司朝永續發展目標持續攜手同行邁向未來。

證交所 資本市場 馬來西亞

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