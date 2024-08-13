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小資族看過來！百元就能存股、還能用Pay

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
口袋證券最低門檻只要100元即可開始存股。資料來源：口袋證券提供
口袋證券最低門檻只要100元即可開始存股。資料來源：口袋證券提供

消費投資可以一起來！口袋證券與全盈+PAY率先合作首創「口袋盈家」，綁定電子支付帳戶買股票功能，成為首家提供電子支付帳戶可購買證券的服務業者，為電子支付與證券市場的跨界創新。

今年1月，證交所宣布「開放電子支付帳戶」得為交割專戶分戶帳的款項移轉約定帳戶選項，口袋證券規劃與全盈+PAY合作「口袋盈家」，最快只需10分鐘，即可完成線上開戶並綁定全盈+PAY，最快當日即可開始體驗股市投資，讓投資人在用電子支付消費之餘，也可以參與投資存股，讓流暢的數位體驗，消費、投資一起來！

口袋證券表示，近年來存股已成為小資族最愛的理財投資方式，口袋證券最低門檻只要100元即可開始存股，專為年輕小資族打造的存股平台「口袋存股」，依照不同的投資目的區分為「存配息、存穩健及存潛力」三大類，投資人可依照自身的風險承受度，按條件選出適合的投資標的物，找出最適合自己的存股才能抱得安心。

根據證交所統計，去年間20歲至30歲累計開戶人口已達160萬人，突破此年齡層人口約320多萬人的5成，顯示股民有年輕化的趨勢，「口袋盈家」客群鎖定年輕數位原生投資人，為初入股市的年輕人提供更輕鬆多元的投資方式選擇。

全盈+PAY是台灣第一家具備零售、金融、電商背景的電子支付業者，開業至今會員數已突破200萬人，同時致力於發展差異化服務以及金融創新，提供消費者更具價值的體驗。

兩家業者首創「口袋盈家」合作https://events.pocket.tw/pocketpluspay-31608，以數位科技為依託，提供使用者利用電子支付消費之餘，也能同步理財，讓投資人消費、理財一起來。

存股 消費

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