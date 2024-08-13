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花旗：筆記型電腦第3季出貨低於季節水準 點名六大台廠可留意

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
外資花旗證券在最新出具的「硬體與儲存媒體產業」報告中指出，今年第3季筆記型電腦出貨可能低於季節性水準。美聯社
外資花旗證券在最新出具的「硬體與儲存媒體產業」報告中指出，今年第3季筆記型電腦出貨可能低於季節性水準。美聯社

人工智慧（AI）個人電腦（PC）推出後，市場期待下半年換機潮。不過，外資花旗證券在最新出具的「硬體與儲存媒體產業」報告中指出，今年第3季筆記型電腦出貨可能低於季節性水準，建議投資人關注華碩（2357）、廣達（2382）、緯創（3231）等六大台廠，同時也是外資圈中首篇示警，NB出貨恐將不如預期的分析。

花旗指出，根據今年7月ODM製造商資料顯示，筆記型電腦出貨量月減15%、年減8%，由於季末需求通常較為強勁，導致月份的出貨動能減弱，考量到2024年第2季的基數較高，以及消費者需求復甦速度緩慢，預計2024年第3季的筆記型電腦出貨動能可能將低於季節性水準，預估第3季季增4%、年減4%。

花旗建議，投資人可關注產品組合多元化或具有潛在利潤率的公司，PC品牌方面看好華碩；ODM和零組件則有廣達、緯創、英業達（2356）、台達電（2308）、嘉澤（3533）等六大台廠。

筆記型電腦 花旗

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