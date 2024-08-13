台股震盪小漲23點 外資賣超50億元砍金融股

台股今天量縮震盪整理，加權指數終場小漲23.31點，收在21796.57點，成交值新台幣3427.5億元，創3個多月新低量。據統計，外資今天賣超50.9億元，賣超前10名中以金融股居多。

分析師王兆立表示，台股在快速強勁反彈後，指數已逼近22000點關卡，自低點彈升超過2100點，投資人態度轉趨觀望，影響成交值縮小。

王兆立指出，觀察美股恐慌氣氛已逐步減緩，不過，市場信心依然薄弱，台股指數短期可能維持箱型整理格局，以個股表現為主。

他表示，美國本週將陸續公布消費者物價指數（CPI）及申請失業救濟金人數等多項經濟數據，將牽動國際股市及台股走向，是市場關注焦點。後續的人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）財報與展望也是投資人關注的重點。

外資及陸資今天賣超50.9億元，投信買超56.72億元，自營商賣超38.79億元；三大法人合計賣超32.97億元。

據台灣證券交易所資料，外資賣超中信金最多，達1萬9832張；賣超前10名中還有台企銀、彰銀和華南金。

外資賣超前10名還有國泰永續高股息（00878）、復華台灣科技優息（00929）、復華富時不動產（00712）、萬海、陽明及群創。

外資買超元大台灣50反1（00632R）最多，達1萬4522張，其餘包括聯電、開發金、元大台灣價值高息（00940）、亞光、遠東新、新光金、國泰金、皇昌及富邦恒生國企正2（00665L）。