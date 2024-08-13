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全體上市公司7月營收3.68兆元 年增2成

中央社／ 台北13日電

根據證交所統計，國內1018家上市公司已於8月12日前完成7月營收申報作業，全體上市公司7月營收總計新台幣3兆6799億元，較去年同期成長20.56%，其中營收成長公司705家，衰退公司313家。

證交所表示，7月營收成長較大的產業包括，航運業因旺季需求使運價及運量上漲，綠能環保業因承接工程案件依進度認列收入，電子通路業受惠AI伺服器使電子零組件需求增加。衰退較大的產業則為玻璃陶瓷業，主要受到中國房地產景氣不佳影響。

累計今年前7月全體上市公司營收總計22兆8894億元，較112年同期成長11.94%，其中營收成長公司662家，衰退公司356家。

證交所表示，綜觀國內情勢及國發會發布景氣燈號6月轉為紅燈，顯示景氣持續增溫，各主要預測機構認為2024年國內經濟成長率將超過3%，總體經濟層面表現穩健，台灣上市公司7月營收持續成長，展現營運韌性。

因應近期股市大幅波動，證交所將鼓勵上市公司舉辦法人說明會，適時與投資人溝通說明公司發展策略、營運結果，以增進投資人對公司了解，強化投資信心。

上市公司 營收 證交所

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