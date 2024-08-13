MSCI最新季度調整 台股兩降一平
明晟(MSCI)公司12日中歐時間晚上11時(台灣為13日上午5時)公布第3季相關指數調整，結果為台股「兩降一平」，台股於全球標準型指數(MSCI ACWI)權重維持不變、新興市場指數(MSCI EM)權重下降0.32個百分點、亞洲(日本除外)指數(MSCI AC Asia ex Japan)權重下降0.18個百分點，調整後權重分別為1.98%、19.01%及21.94%；調整基準日為7月18日，預計於9月2日開盤生效。
至於MSCI台灣指數成份股方面，本次無成分股新增，刪除台塑化（6505），指數成分股減少為87檔，並有23檔成分股調整在外流通股數，本次權重調升最多為台積電（2330），其權重為51.22%。權重調降最多為台塑化，其權重為0%，調降0.16%。
本次MSCI季度調整，以「MSCI全球新興市場指數」觀察，此次權重調升最多之國家為巴西，權重增加0.63%；而本次權重調降最多之國家為中國，權重降低0.43%，其餘國家權重變化不大。
證交所表示，指數是市場表現的溫度計，可以反映台灣市場及產業的表現。未來臺灣證券交易所將持續積極推動優質企業上市，提升公司治理，建立良好的投資環境，以持續吸引國內外資金投入台股，擴大我國資本市場規模，進一步提升臺灣國際競爭力。
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