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台股反彈還漲得動嗎？ 法人看好這幾類股

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影

台股上周震盪劇烈，相繼創下單日歷史收盤最大跌點及最高漲點，13日收在21,796.57點，上漲23.31點，自上周一重挫後反彈以來，大盤指數上漲1,965點，若是從低點19,662.74點計算，已反彈上漲2,133點，有法人坦言，「已到搶反彈壓力區」，後續恐進入區間整理，操作上要謹慎，「買黑不買紅」，可留意跌深的AI股、台積電（2330）、金融股等。

台股13日以21,816.07點開出，上漲42.47點，一度拉升至21,866.63點，上漲93.03點，但在賣壓加重下翻黑下滑至21,698.47點，下跌75.13點，盤中高低點震盪168.16點，終場收在21,796.57點，上漲23.31點，法人坦言，以台股的表現來看，已接近反彈滿足點。

統一投顧董事長黎方國表示，以技術面來看，月季線呈現死亡交叉，技術面偏弱，在月線往下的情況下，上檔空間有限；以基本面來看，7月營收表現亮眼，超過90家創下營收新高，但是卻是利多不漲；台積電7月營收創高，以先前所給的第3季展望來看，8月、9月的動能恐怕沒那麼強。

黎方國認為，另外還有美國景氣是否衰退的擔憂，中東地緣政治風險等因素的干擾，台股量縮上攻無力，恐進入弱勢區間整理，預估整理區間約在半年線到月線間。

黎方國強調，反彈宜站在賣方，保留較多現金，目前看來，債市表現比股市好，在反彈滿足點已近下，可以留意防禦型的金融股，但AI股則等到輝達（NVIDIA）財報出來時再說。

華南投顧董事長儲祥生表示，由於上周的變化太大，市場信心正在恢復中，目前「邊走邊看」，外資雖然不再大買大賣，但相關動向仍要觀察，由於本波跌勢相當重，不過，先前的低點應有確立，加上回補跳空缺口，後續有機會挑戰季線，布局上可留意跌深的半導體及AI股。

證券分析師張陳浩表示，「搶反彈已到壓力區」，B波反彈差不多了，不久將出現月線跌破季線的死亡交叉，後續可能進入區間整理，預估約落在半年線與季線間，指數整理區間約在21,000~22,500點間。

張陳浩提醒，操作上要謹慎，採「買黑不買紅」的區間操作，可留意台積電、跌深AI股、金融股等。

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