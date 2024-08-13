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台股上漲23點 三大法人賣超近33億元
台股13日休息，收在21,796.57點，上漲23.31點，漲幅0.11%，成交量再縮小至3,427.5億元，三大法人賣超32.97億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超50.9億元，投信買超56.72億元，自營商賣超（合計）38.79億元，其中自營商（自行買賣）賣超11.17億元，自營商（避險）賣超27.62億元。
台積電（2330）收941元，小漲0.11%，聯發科（2454）收1,160元，跌幅1.28%，鴻海（2317）則落後補漲，收181元，漲幅2.84%。機器人與自動化大展將在8月21日登場，機器人概念股持續發酵，穎漢（4562）、羅昇（8374）、慶騰（4534）、聯策（6658）都衝上漲停板。居家生活類股也有兩漲攻上漲停，峰源-KY（6807）開盤直接跳空漲停，慶豐富（9935）出量大漲至29.25元。
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