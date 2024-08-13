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九月份究竟會降息多少…美國公債利率下滑！ 辣媽：目前預估1或2碼的差別

聯合新聞網／ 辣媽聊財經
台股示意圖／聯合報系資料照
台股示意圖／聯合報系資料照

美國公債利率紛紛下滑

目前市場對於美國經濟是否衰退仍有些隱憂，而本週有兩個攸關通膨的數據即將公佈，週二公佈七月份PPI，週三公佈七月份CPI

這兩個數據將是這週的重點，若通膨數據仍舊溫和，降息機會將更高。

九月份究竟會降息多少呢？目前市場的債券交易員是這樣預估的。（這個預估是會變動的，且只是預估）

維持目前5.25%~5.50%的機會是0%

調降為5.00%~5.25%的機會是50%（調降1碼）

調降為4.75%~5.00%的機會是50%（調降2碼）

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 辣媽Shania辣媽聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

CPI 美國 通膨 風險

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