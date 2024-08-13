機器人大展前暖身 這幾檔飆漲停

機器人與自動化大展將在8月21日登場，重點聚焦機器人與智慧自動化，自黃仁勳釋出輝達積極布局機器人領域的訊息後，機器人概念股持續發酵，近期在機器人大展前，股價再度發威，13日包括穎漢（4562）、羅昇（8374）、慶騰（4534）、聯策（6658）都衝上漲停板，入列MSCI全球小型指數成分股的所羅門也是上漲表現。

機器人與自動化大展將登場，今年有全球1,200家廠商將展示最新智慧製造技術、設備及解決方案，包括工業自動化、機器人、智慧模具、物流及物聯網、冷鏈科技、3D列印、雷射應用及流體傳動零組件等主題，展現AI技術在各產業中的應用。

機器人大展前，相關題材發酵，激勵機器人概念股成為市場追捧標的，穎漢以管件成形設備起家，並跨入全自動整廠設備領域，手臂多工AI智能自動化產線是穎漢最具特色的無人化整廠輸出產品，自行開發各軸式機械人手臂取代傳統人工搬運，可在無人作業下長時間穩定生產，協助客戶從傳統製造升級到AI智慧製造。

羅昇為佳世達集團旗下企業，主要業務為變頻器／自動化驅動控制系統、自動化傳動系統控制器及監控系統的通路貿易，並攜手工業電腦大廠友通（2397）強化布局AI智動化領域，業務前景持續受到市場矚目。

兩檔個股13日強漲，穎漢以71.8元開出，雖一度翻黑，隨後在買盤湧進下拉高，股價衝上漲停77.5元鎖死，漲停及市價排隊買單超過6,900張；羅昇早盤以124.5元開高，盤中衝上漲停134.5元鎖死，漲停及市價排隊買單超過7,700張。

聯策以67.8元開出，盤中曾一度小翻黑，隨後拉升翻紅衝上漲停74.2元鎖死，漲停及市價排隊買單超過6,300張；慶騰以26.4元開出，盤中也曾翻黑，之後往上拉升衝達漲停28.4元，漲停及市價排隊買單超過1.2萬張。

和大集團宣布三大事業動能，證實打入機器人產業供應鏈，轉投資開發機器人關節型自動手臂高精度減速零組件，將為AI機器人設備打造核心關鍵零組件，另外，接獲歐美新電動車大廠8年長單，加上營建事業的挹注，三大事業動能將有助未來營運的成長。

和大跨足機器人領域，成為股價上漲的重要題材，早盤以64.7元開出，一度拉升至69.5元，盤中漲幅逾7%。

MSCI（明晟）公布季度調整結果，全球標準指數未新增台灣成分股，僅刪除台塑化（6505）1檔；全球小型指數新增晟銘電（3013）等14檔台灣成分股，刪除全家1檔，所羅門為新增的成分股之一；所羅門（2359）早盤以162元開出，一度衝達166.5元，盤中漲幅近1%。