塑膠機電航運金融走弱 台股盤中震盪168點
台股今天上下震盪168.16點，盤中最高達21866.63點，最低至21698.47點，由紅翻黑。電子類股指數在平盤附近震盪，傳統產業股漲跌互見，塑膠及機電類股指數下跌逾1%，金融類股指數下跌逾0.9%，表現相對疲弱。
至10時43分，台股加權指數21762.21點，下跌11.05點，成交值新台幣1993億元。
電子股今天呈現漲跌互見局面，台積電開高走低，開盤上漲5元，達945元，最低937元，下跌3元。
聯發科同樣開高走低，盤中達1160元，下跌15元；鴻海表現相對強勢，攀高至183元，上漲7元，漲幅近4%。整體電子類股指數在平盤附近震盪。
傳產股方面，橡膠、汽車和食品類股指數上揚，塑膠、機電和航運類股指數同步下挫逾1%，表現相對疲弱，金融類股指數下挫逾0.9%。
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