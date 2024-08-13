行情總在半信半疑中成長！ 專家：空頭時通常大漲只會有一天

股市名言：行情總在半信半疑中成長。

昨天台股大漲觀察盤後籌碼融資居然還是減少的，而且成交量也沒有出來，不過我認為股市名言就該拿出來用:行情總在半信半疑中成長，現在就是屬於很明顯的半信半疑的狀況，我認為大家小心翼翼地狀況反而有助於行情的推升。

因為伊朗開戰的因素讓大家對於油價可能會變高帶動通膨變高，在台股如果要看戰爭看的就是看貨櫃航運，畢竟國際戰爭受惠的就是貨櫃股，但是今天貨櫃股還是大跌，我想這個答案已經跟大家說了！

現在很多人說未來還會再下跌，不過如果是空頭市場通常大漲只有一天，不會像這樣連漲好幾天，所以現在轉多我們還是要全力做多！

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