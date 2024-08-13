快訊

遭IBA不當取消銅牌 卓揆：恢復林郁婷拳擊世錦賽國光獎章、90萬獎金

存股不想被家人知…他困擾股利寄紙本通知 網教實用防堵招數

盤點明年全球景氣關鍵變數 專家們都樂觀不起來？

行情總在半信半疑中成長！ 專家：空頭時通常大漲只會有一天

聯合新聞網／ 直雲的投資筆記
台股示意圖。記者曾學仁／攝影
台股示意圖。記者曾學仁／攝影

股市名言：行情總在半信半疑中成長。

昨天台股大漲觀察盤後籌碼融資居然還是減少的，而且成交量也沒有出來，不過我認為股市名言就該拿出來用:行情總在半信半疑中成長，現在就是屬於很明顯的半信半疑的狀況，我認為大家小心翼翼地狀況反而有助於行情的推升。

因為伊朗開戰的因素讓大家對於油價可能會變高帶動通膨變高，在台股如果要看戰爭看的就是看貨櫃航運，畢竟國際戰爭受惠的就是貨櫃股，但是今天貨櫃股還是大跌，我想這個答案已經跟大家說了！

現在很多人說未來還會再下跌，不過如果是空頭市場通常大漲只有一天，不會像這樣連漲好幾天，所以現在轉多我們還是要全力做多！

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。※

◎本文內容已獲 直雲的投資筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

台股 成交量 通膨

延伸閱讀

台積電（2330）副總買進八百萬股票 他嗨：散戶沒理由不買！全網卻酸爆

00878報酬4年多來確實勝過0056！ 女子：但這一年以來不及0056…始至終皆輸00713

買00937B「一年股息破900萬」 他曝優勢：股災來臨可秒變現

元大金（2885）為何除權息不同天？ 不敗教主：先領股息再買回能配多一點股

相關新聞

九月份究竟會降息多少…美國公債利率下滑！ 辣媽：目前預估1或2碼的差別

九月份究竟會降息多少呢？

行情總在半信半疑中成長！ 專家：空頭時通常大漲只會有一天

股市名言：行情總在半信半疑中成長。

台積電開高5元 台股開盤上漲42點

台股今（13）日開盤指數為21,816.07點，上漲42.81點。台積電（2330）開盤價為945元，上漲5元。

台股接連收復5日線、10日線 法人：有望持續技術反彈

台股大盤12日在AI題材帶動之下有所回神，終場收在21,773.26點，較前一交易日上漲304.26點，漲幅達1.41%...

今年來最佳…上市櫃營收 寫最強7月

上市櫃公司7月營收昨（12）日出爐，合計繳出3.92兆元成績單，連續五個月站穩3兆元大關，月增7.9%，年增19.9%，...

證交稅7月增41%…連15紅 前七月衝1,746億元

財政部昨（12）日公布前七月總稅收逾2.3兆元，創同期新高，年增2.8%。受台股在7月中旬創新高帶動，7月證交稅入帳31...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。