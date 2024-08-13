MSCI 指數台股權重兩降一平 8月30日收盤生效

台股在這次MSCI調整權重中，在MSCI全球市場指數權重維持1.98%，在MSCI全球新興市場指數權重由19.33%下調至19.01%，調降0.32%，MSCI亞洲除日本指數權重由22.12%下調至21.94%，調降0.18%。最新權重將在8月30日收盤生效。

MSCI台灣指數成分股方面，這次無成分股新增，刪除台塑化（6505），指數成分股減少為87檔，並有23檔成分股調整在外流通股數，這次權重調升最多為台積電（2330），其權重為51.22%。權重調降最多為台塑化，其權重為0%，調降0.16%。

這次MSCI季度調整，觀察MSCI全球新興市場指數，這次權重調升最多之國家為巴西，權重增加0.63%；而這次權重調降最多為中國大陸，權重降低了0.43%，其餘國家權重變化不大。