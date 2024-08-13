台積電開高5元 台股開盤上漲42點

台股今（13）日開盤指數為21,816.07點，上漲42.81點。台積電（2330）開盤價為945元，上漲5元。

群益投顧表示，大盤周一初步站上12日線，但量能萎縮至5月21日以來新低量；台積電等少數權值股之外的多數電子股，相對美科技股基期偏高，加上美重大通膨數據(CPI)將揭露，買盤將轉趨觀望。資金往傳產股移動態度轉明顯，盤面強勢族群相對失焦，擇強守技術面應對。

操作題材可留意：

1.新能源概念相關─大陸將汽車產業(特別是新能源車)取代房地產成為第一大支柱產業，提出2020-2035的行業高速發展期，不斷推出各種行業支持政策。錦明結合集團資源，啟動新能源轉型策略，全力投入光電儲能產業。

2.利基型生技股─近年歐、美法規趨嚴，如歐洲MDR的開發認證費用高，規模較小公司無法負擔，邦特因此將目標瞄準CDMO市場，部分取得自由銷售證書(FSC)訂單已於6月開始出貨。太景*-KY流感抗病毒新藥TG-1000的三期解盲成功，拉高其進軍(2023年)銷售金額高達人民幣55億元的大陸流感藥品市場機會。

MSCI 明晟公布季度調整，台灣無新增，但刪除台塑石化（6505）。

周二（13日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為39,357.01點，下跌140.53點、跌幅0.36%；S&P500指數上漲0.23點；那斯達克指數上漲0.21%；費半指數上漲0.73%。台積電ADR漲0.31%，收在167.63美元，較台北交易溢價為15.8%。

輝達大漲4.1%；通膨數據將於周三公布，零售報告將於周四公布；美國10年期公債殖利率收在3.908%，投資人並不急於大舉買入安全資產。芝商所的FedWatch工具顯示，貨幣市場押注美國9月降息25或50個基點的可能性各占一半，預計到2024年底將累計降息100個基點。

三大法人周二集中市場合計買超185億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超187.6億元，投信買超81.4億元，自營商（自行買賣）賣超29.2億元，自營商（避險）賣超54.8億元。

統一期貨說，選擇權未平倉部分，8月W2週選價平近九檔賣權最大未平倉上升600點至21,400點，買權最大未平倉上升600點至21,900點，最大OI區間上移偏多。期貨方面，外資夜盤加碼1,554口空單，日盤則大幅減碼3,078口空單，未平倉淨空單降至32,829口；十大特定法人減碼2,467口空單至8,130口。