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台股接連收復5日線、10日線 法人：有望持續技術反彈
台股大盤12日在AI題材帶動之下有所回神，終場收在21,773.26點，較前一交易日上漲304.26點，漲幅達1.41%。而加權指數盤中最高點達21,897.98點，最低點則回測至21,598.93點。對此，富邦證券認為，台股昨日在美股的帶動之下，持續走揚，而五日線、日指標也都向上走升，外資、投信也都呈現買超，預估短期盤勢有望持續技術性跌深反彈。
富邦證券表示，昨（12）日台股在美股的拉抬之下，順利開高走揚、尾盤拉回留上影線，而終場則上漲304點，成功以紅盤作收；連帶挹注櫃買指數也同步呈現走高態勢，並且最後也收漲1.3%。綜觀盤面類股走勢，則以IC載板、光通訊、網通設備、散熱等族群表現較為強勢。
根據證交所昨日公布的市場籌碼動向資料顯示，雖自營商目前仍持續在倒貨，不過投信截至昨（12）日已連續29個交易日買超台股，就連外資昨日也呈現大買態勢，狂買總額逾191.48億元，光是單日三大法人買超額度，總計約達到186.46億元，買氣強勁。展望今日台股走勢，富邦證券則看好短期盤勢持續技術性跌深反彈。
針對「操作策略」富邦證券建議，投資人可多加留意「短打財報」及「營收表現亮眼」、「日指標向上」的個股；而「營收及財報數字欠佳」、「法人減碼股」則可趁反彈賣出。其中，AI相關、半導體相關及蘋概股，可做多並多加留意，至於「太陽能、紡織股」則有做空風險，建議投資人謹慎留意。
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