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美股漲跌互見 法人：台股聚焦美國經濟數據

中央社／ 台北13日電

美股主要指數12日漲跌互見，道瓊工業指數下跌140.53點，那斯達克指數上揚35.31點。法人表示，美國本週將公布消費者物價指數（CPI）等多項經濟數據，是市場關注焦點。

美國CPI等經濟數據公布前，市場態度觀望，美股主要指數12日漲跌互見。道瓊工業指數下跌140.53點，跌幅0.36%；標準普爾500指數上漲0.23點，那斯達克指數上漲35.31點，漲幅0.21%，費城半導體指數上揚34.37點，漲幅0.73%。

國內外產業訊息方面，研調機構群智諮詢指出，面板廠8月調控產能以穩定價格，但廠商間策略不一致，整體電視面板調控產能力度仍不及客戶需求減少幅度，依然供過於求，8月各主流液晶電視（LCDTV）面板價格持續下跌。

台灣大哥大7月每股盈餘新台幣0.61元，為近年首度登上電信三雄單月每股獲利王寶座，贏過中華電信（2412）的0.37元、遠傳電信（4904）的0.29元。

航空四雄大啖暑假檔期商機，7月營收同步創高。長榮航空7月合併營收新台幣198.75億元，年增6.33%，華航7月合併營收183.45億元，年增11.24%；台灣虎航7月營收16.27億元，年增28.71%；星宇航空7月營收34.67億元，年增52.98%。

陽明海運第2季每股盈餘3.98元，累計上半年每股盈餘6.66元，萬海航運第2季每股盈餘4.12元。萬海指出，第3季旺季受地緣政治、供應鏈分化及關稅壁壘等因素影響，市場充滿挑戰。

法人表示，美國本週將陸續公布CPI及申請失業救濟金人數等經濟數據，不僅將牽動國際股市走向，也是台股關注重點。

營收 電視面板

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