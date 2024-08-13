市場震盪加劇之際 投資人抄底美股或買進美債避險

隨ISM非製造業指數與初領失業金持穩、逢低買盤進駐，美股收復許多失業率公布後的跌勢，而各大債市則漲跌互見。過去一週整體股票型ETF持續獲116.18億美元資金淨流入，顯示市場繼續抄底，其中，美國、亞洲、中國、日本分別獲得57.55億、70.46億、30.17億、20.59億美元資金流入，但拉美、東歐、歐洲遭遇資金流出，規模介於0.17-3.29億美元，依產業ETF看，近週淨流入前三大產業為科技、不動產、公用事業；淨流出金額最高的產業為通訊服務，其次為醫療保健、能源。

富蘭克林證券投顧表示，近期金融市場持續隨美國經濟前景及日圓走勢而擺盪，所幸在日本央行釋出鴿派訊號、台積電交出亮麗營收後暫時緩解不安情緒。著眼整體政經環境仍不明朗，加上中東緊張情勢升溫，建議投資人做好股債兼備、多元產業及區域配置策略，已進場者以靜制動、不追高(長天期公債)、不殺低(股票)，度過市場波動期。

富蘭克林坦伯頓基金集團也針對對近期市場擔憂及未來展望提出最新看法及操作策略：(1)基本情境：預期美國成長放緩但不至於衰退，低於4.5％的失業率仍屬健康。(2)貨幣政策：預期聯準會九月將降息一碼。若經濟弱於預期，聯準會有空間做更多的降息。(3)產業輪動：美國科技股修正屬健康的評價調整、並未改變長期創新成長趨勢，資金有望輪動至小型股或其他類股。(4)買進訊號：股票風險溢酬仍低於長期平均，待市場廣度與動能指標改善，視為買進訊號。(5)把握機會：趁市場波動期間主動發掘價格錯置機會、靈活調整配置，創造超額報酬機會。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資團隊策略師傑佛瑞‧修茲(Jeffrey Schulze)表示，儘管近期初領失業金人數上升，但遠未達到讓我們擔心經濟衰退的27.5萬人水準，我們認為近期的經濟數據疲軟只是疫情週期高速成長後的正常化。儘管短期內市場對經濟擔憂升高，但最終這將觸發聯準會在9月開始降息，進而在2025年推動美國經濟重新開始加速，並有利於更易受到經濟加速影響的小型股、價值股、循環股，我們也認為公用事業在未來6-12個月內存在潛在機會，他們的估值頗具吸引力且處於最佳位置。