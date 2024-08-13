台股最後一盤...三金拉抬

台股昨（12）日開高收高，盤中雖遇賣壓出籠，歷經二波壓回，但終場仍大漲收市。

其中值得注意的是，台股在午盤後第二波壓回的過程中。

最後一盤在市場神秘買家點火下，瞬間拉抬49點，使台股終場收漲304點，呈現「神龍擺尾」之勢。

根據盤後資料交叉比對分析顯示，昨日最後一盤台股拉尾盤的主要買盤，來自包括摩根士丹利等外資，五大壽險金控資金、及部分市場主力，如虎尾幫、國票敦北等主力券商買盤。

昨天台股上演反彈走勢，盤面上漲個股占比約77%，上市櫃合計約40檔個股亮燈漲停，權值股漲多跌少。分析外資買超張數超過萬張的個股。

包括聯電（2303）、緯創（3231）、台積電（2330）、群創（3481）等科技股，以及玉山金（2884）、兆豐金（2886）等金融股；另一方面，買超張數居冠的則是元大台灣50反1（00632R），顯示外資對台股後市預測仍有所保留。

法人表示，就技術面觀察，雖然昨天大盤回補空方缺口後，盤中並未出現明顯拉回走勢，但成交量萎縮至約3,913億元的相對低量，顯示市場搶反彈買盤已不願再積極進場追價。

另一方面，周一大盤月線與季線形成死亡交叉，根據前一次月線與季線死亡交叉（2023年8月18日）後的走勢經驗，大盤波段下跌過後，須經過二個多月的時間整理才能醞釀多頭走勢，因此短線仍須提防反彈過後拉回走勢出現。