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正新財報／第2季 EPS 0.73元 稅後淨利23.55億元

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

正新（2105）今日公告第2季財報，第2季稅後淨利23.55億元，年增13.33%，EPS 0.73元。上半年稅後淨利45.75億元，年增達25%，EPS 1.41元。

正新印度印尼廠目前稼動率滿載，印尼廠日產能已從3萬條擴大至4萬條，印度廠今年則目標從日產能1.7萬條拉高到2.5萬條。除了目前供應的OEM訂單需求，未來可望進一步發展AM市場。印尼廠目前營業利益已經為正，印度廠則是營業利潤率已經逐漸拉到正數，對於正新的獲利表現有重要意義。

正新Q2調整產品價格，獲利較Q1微幅成長。法人認為，Q3天然橡膠、合成橡膠報價持續上漲，且漲幅高於上半年，能否轉嫁成本需觀察，暫保守看待正新獲利成長。

目前正新的產品中，汽車、機車胎市場需求，去年正新與BMW的合作案受到矚目，未來還會與BMW在其他款合作。

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