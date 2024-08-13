上市櫃營收寫最強7月 合計3.9兆元...今年來最佳

上市櫃公司7月營收昨（12）日出爐，合計繳出3.92兆元成績單，連續五個月站穩3兆元大關，月增7.9%，年增19.9%，且是今年來最高、歷年同期最高，以及史上第三高；累計前七月營收24.49兆元，也是歷來同期次高，年增11.5%。

綜合統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清等看法，上市櫃公司7月營收繳出亮眼成績，主要受惠AI需求不墜、蘋果新機拉貨，及傳統旺季、返校商機等效應，光是從營收前五大公司的月增、年增幾乎都是雙位數成長，就可以感受到營收跳升的強勁。7月可能會是第3季的小高峰，8、9月的營收仍要看後續拉貨力道能否持續，不過第3季營收仍然可期。

上市櫃公司7月營收表現

7月營收締造新高的公司有91家，高於6月的63家，也高於去年同期的44家，電子股包括台積電（2330）、文曄、英業達、台達電、國巨、瑞昱、奇鋐等，傳產股則有統一、統一超、長榮航、華航、台泥、全家、中租-KY等。

以7月營收規模來看，前五大依次為：鴻海5,723億元、台積電2,569億元、廣達1,242億元、和碩965億元、文曄952億元，月增率、年增率都是正值。

黎方國指出，包括航運、DRAM、主機板、PCB、代工、光學鏡片等年增幅度較高來看，很明顯就是因AI、蘋果新機拉貨，以及返校商機。AI需求仍旺，目前仍供不應求，只是卡在關鍵零組件出貨不及。

蘋果iPhone 16新機可望在9月上市，有一波提前拉貨潮，因此可看到光學鏡片、PCB等營收明顯成長，電子零組件也多家創新高。此外，9月開學的返校商機，也可看到不少電腦相關公司創新高，主機板、DRAM等營收年增成長。



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